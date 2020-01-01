Вы не желаете сообщать свой реальный адрес электронной почты? Надоел бесконечный спам в Вашем почтовом ящике? Временная почта на 10 мин станет решением этих проблем.

Наш надёжный и бесплатный сервис, позволяет создать быстрый временный email анонимно и без регистрации. Временные почтовые ящики имеют недолгий срок жизни — от 10 минут до 10 дней. Используйте их при регистрации на сайтах, заводите несколько аккаунтов в социальных сетях и не переживайте за безопасность и анонимность.

Кому и для чего необходим сервис по созданию временной почты?

Преимуществ сервиса очень много. Вы и сами о них знаете или догадываетесь, раз оказались на нашем сайте.

Но, не будет лишним уточнить, что временная почта крайне нужена:

Если вы работаете в сфере SMM (social media marketing), для создания нескольких аккаунтов в социальных сетях.

Если не хотите “светить” свой реальный Email адрес на различных интернет ресурсах.

Если хотите оставаться в сети Интернет анонимным, но доступы к некоторым сайтам и сервисам требуют регистрации.

Если не хотите получать спам и назойливую рассылку на ваш основной почтовый ящик.

Если есть необходимость вести переписку с респондентом, оставаясь анонимным.

Анонимность

Благодаря временной почте можно оставаться всегда и везде анонимным. Например, Вы захотели зарегистрироваться на каком-либо форуме или портале, но не желаете “светить” свой реальный Email адрес. Тогда Crazymailing идеально Вам подходит.

Защита от спама

Создавая аккаунты на различных сайтах, существует потенциальный риск стать жертвой атаки хакеров, которые моментально могут украсть ваши персональные данные, и воспользуются ими в ущерб вам без вашего ведома. Нет ничего проще занести вирус через письмо на свой компьютер или мобильный, даже при наличие хорошего антивируса. А временный почтовый ящик минимизирует риск потери персональных данных и обеспечивает безопасность вашего компьютера и мобильного устройства. Временная почта будет наилучшем решением этой проблемы, которое максимально защитит Вас от нежелательного спама при этом сохранив полную анонимность.

Пересылка писем на реальный Email адрес

Мы предусмотрели возможность отправки письма с временного адреса на Ваш реальный почтовый ящик. Данная опция пригодится пользователям, которые хотят получать письма с разных сайтов, при этом не показывая свой реальный почтовый адрес.

Приложение для браузера Chrome

Установите приложение в Ваш браузер и пользуйтесь временными почтовыми адресами не заходя на сам сайт. Достаточно кликнуть на иконку Crazymailing в правом верхнем углу браузера, как за секунду появится окошко с новым временным Email адресом. В этом же окошке Вы будете получать уведомления о полученных письмах.

Конфиденциальность

Временная почта может не только принимать письма, но и отправлять их! Никто кроме Вас не может просматривать содержание писем! Ваша безопасность под контролем.

1 аккаунт и 20 Email адресов!

Авторизуйтесь на сайте Crazymailing.com через удобную для Вас социальную сеть (Facebook, Vkontakte, Google+, Twitter и др.) и получите доступ к управлению до 20 временных почтовых адресов. Удаляйте старые и добавляйте новые, продлевайте сроки активности ящиков, перенаправляйте письма на ваш основной почтовый ящик — настройка исключительно под ваши нужды!

Кстати, услуга абсолютно бесплатна! Пользуйтесь!